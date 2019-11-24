2019-11-24T16:10:30+03:00
Происшествия

300 человек эвакуировали с рынка в Северной Осетии

Загорелась крыша павильона
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Северной Осетии во Владикавказе из-за пожара на рынке эвакуировано 300 человек.

Днем на центральном рынке загорелась крыша павильона. Об этом спасательный отряд известили в 14:22. Пожар произошел из-за короткого замыкания, как сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Пожарные с помощью подручных средств потушили пламя на двух квадратных метрах. Никто не пострадал, а рынок работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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