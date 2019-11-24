300 человек эвакуировали с рынка в Северной Осетии
Загорелась крыша павильона
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В Северной Осетии во Владикавказе из-за пожара на рынке эвакуировано 300 человек.
Днем на центральном рынке загорелась крыша павильона. Об этом спасательный отряд известили в 14:22. Пожар произошел из-за короткого замыкания, как сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
Пожарные с помощью подручных средств потушили пламя на двух квадратных метрах. Никто не пострадал, а рынок работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU