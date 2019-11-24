2019-11-24T18:35:46+03:00
Общество

Появилось новое видео истерзанной ингушской девочки из больницы

Аиша крутится под музыку в красивом платье и явно идет на поправку
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: инстаграм Лидии АжиговойФото: инстаграм Лидии Ажиговой
Изменить размер текста:

Мама избитой девочки из Ингушетии Лидия Ажигова опубликовала в соцсетях новое видео с дочкой из больницы. Ребенок после пережитого от садистки-тети, находящейся сейчас под арестом, проходит лечение в клинике имени Рошаля в Москве. С ней все это время в палате присутствует няня, которую очень любит маленькая Аиша.

В новом ролике девочка крутится в платье золотого цвета под национальную музыку. Отсутствие части руки, которую врачам пришлось ампутировать, не мешает девочке исполнять зажигательные движения. Люди восхищаются силой Аиши, которой удалось остаться добрым и жизнерадостным ребенком.

Избитая ингушская девочка без руки танцует в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Истерзанной 7-летней Аише из Ингушетии частично ампутировали руку

Над ребенком измывалась тетя-садистка (подробнее)

Садистке из Ингушетии предъявили обвинения в мучении 7-летней племянницы

Макке Ганиевой грозит до 10 лет колонии (подробнее)

«Отдайте ее мне»: ингуши массово предлагают удочерить истерзанную девочку

Многие жители республики не спали всю ночь, беспокоясь о судьбе маленькой пациентки [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После страшной аварии с 5 погибшими в Северной Осетии завели дело
300 человек эвакуировали с рынка в Северной Осетии
Неприличное видео с участницей «Голоса» Рагдой Ханиевой попало в Сеть
На Ставрополье потеплеет до +12
Отставку главы Ставрополя прокомментировали в мэрии
Звезда сериала «Кухня» высказался о жителях Ингушетии
Уроженец Чечни, стрелявший в Санкт-Петербурге, записал извинение
В КБР из-за ДТП от газа отключили 5 тысяч абонентов
Кадыров обсудил с Медведевым вопрос об избыточных блокпостах в Чечне
«У нас сложилась традиция делать селфи»: Кадыров встретился с Дмитрием Медведевым
«Отрезал хвост, уши и выбил глаз»: В Северной Осетии нашли живодёра, искалечившего собаку
Ставропольчанка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Сильный ветер сорвал крышу остановки и повалил дорожный знак в Ставрополе
Список погибших в ДТП в Северной Осетии: Авария унесла жизни пяти молодых парней
Кирилл Терешин рассказал, когда ему полностью удалят "руки-базуки"