Появилось новое видео истерзанной ингушской девочки из больницы
Мама избитой девочки из Ингушетии Лидия Ажигова опубликовала в соцсетях новое видео с дочкой из больницы. Ребенок после пережитого от садистки-тети, находящейся сейчас под арестом, проходит лечение в клинике имени Рошаля в Москве. С ней все это время в палате присутствует няня, которую очень любит маленькая Аиша.
В новом ролике девочка крутится в платье золотого цвета под национальную музыку. Отсутствие части руки, которую врачам пришлось ампутировать, не мешает девочке исполнять зажигательные движения. Люди восхищаются силой Аиши, которой удалось остаться добрым и жизнерадостным ребенком.
Избитая ингушская девочка без руки танцует в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU