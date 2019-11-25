Водитель погиб в страшном ДТП в Минераловодском округе
Парню было только 20 лет
Фото: УИГБДД по СК
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24 ноября около 9 вечера в Минераловодском округе произошло смертельное ДТП. На 355 километре автодороги «Кавказ» водитель «Хендэ Солярис» выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным автомобилем «ВАЗ-21061».
20-летний парень за рулем отечественной легковушки погиб, две его пассажирки госпитализированы. Сама 33-летняя водитель иномарки и ее 5-летняя пассажирка тоже попали в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU