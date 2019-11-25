36-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в Советском округе
Она переходила дорогу по темноте и не по "зебре"
Фото: УИГБДД по СК
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36-летняя женщина в Советском округе умерла под колесами автомобиля из-за перехода в неположенном месте.
Около 19 часов на 258 километре автодороги "Кочубей – Зеленокумск - Минеральные Воды" водитель автомобиля "ВАЗ-2114" ехала с высокой скоростью и не успела затормозить перед пешеходом.
Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте по темноте рядом с «зеброй» . Травмы оказались несовместимы с жизнью. 40-летнюю водителя проверят на состояние опьянения. Идет установление всех обстоятельств, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU