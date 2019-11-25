4 человека пострадали в ДТП с иномарками в Андроповском районе
Один из водителей выехал на встречку
Фото: УИГБДД по СК
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4 человека пострадали в аварии с двумя иномарками в Андроповском районе.
24 ноября вечером на 265 километре автодороги «Кавказ» водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу, столкнулся со встречным автомобилем «Шкода Рапид». Оба водителя и пассажиры с различными травмами госпитализированы, в том числе 11-летний ребенок.
Мальчик, который был пристегнут лишь штатным ремнем безопасности и сидел на переднем сидении, хотя это запрещено, получил перелом таза.
Проводится проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU