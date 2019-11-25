4 человека пострадали в ДТП с иномарками в Андроповском районе

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-25T09:47:20+03:00

Один из водителей выехал на встречку

Изменить размер текста: A A

4 человека пострадали в аварии с двумя иномарками в Андроповском районе.

24 ноября вечером на 265 километре автодороги «Кавказ» водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу, столкнулся со встречным автомобилем «Шкода Рапид». Оба водителя и пассажиры с различными травмами госпитализированы, в том числе 11-летний ребенок.

Мальчик, который был пристегнут лишь штатным ремнем безопасности и сидел на переднем сидении, хотя это запрещено, получил перелом таза.

Проводится проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU