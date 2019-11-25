2019-11-25T10:15:25+03:00
Общество

У жителей Чечни и Ингушетии меньше всего вкладов в банках

Низкие объёмы депозитов отмечаются в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы
Ася АСРЯН
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Меньше всего депозитов на душу населения в этом году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человекаМеньше всего депозитов на душу населения в этом году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человекаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Депозиты жителей России в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Такой рейтинг составило накануне РИА Новости.

Низкие объёмы депозитов отмечаются в южных республиках. Это объясняется тем, что там у населения не очень высокие доходы.

Как показывают цифры, меньше всего депозитов на душу населения в этом году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Похожий низкий результат - в соседней Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека).

В этой же десятке оказался Дагестан (22 тысячи рублей). Недалеко от него в рейтинге выстроились Карачаево-Черкессия (34 тысячи), Кабардино-Балкария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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