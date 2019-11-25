У жителей Чечни и Ингушетии меньше всего вкладов в банках
Депозиты жителей России в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Такой рейтинг составило накануне РИА Новости.
Низкие объёмы депозитов отмечаются в южных республиках. Это объясняется тем, что там у населения не очень высокие доходы.
Как показывают цифры, меньше всего депозитов на душу населения в этом году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Похожий низкий результат - в соседней Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека).
В этой же десятке оказался Дагестан (22 тысячи рублей). Недалеко от него в рейтинге выстроились Карачаево-Черкессия (34 тысячи), Кабардино-Балкария.
ИСТОЧНИК KP.RU