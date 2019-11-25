2019-11-25T10:19:25+03:00
Наука

Ученые из Дагестана создали технологию, продлевающую жизнь раритетам

В разработке помогли американские коллеги
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Ученые из Дагестана создали технологию, продлевающую жизнь раритетамУченые из Дагестана создали технологию, продлевающую жизнь раритетамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ученые из ДГУ (Дагестанского государственного университета) вместе с сотрудниками Университета Колорадо разрабатывают средство, посредством которого можно защищать предметы от обветшания. Новинку будут применять в музейном деле, рассказал ректор ДГУ Муртазали Рабаданов в интервью ТАСС.

- Важно, что это будет абсолютно незаметный слой, который при этом будет создавать надежную защиту, предотвращая любое взаимодействие с окружающей средой, - сказал Рабаданов. Отмечается, что средство можно будет наносить как на книги, так и на драгоценности из серебра.

Как уверяет ректор ДГУ, технология уже есть, но ее сейчас совершенствуют. Средство можно использовать, по словам Рабаданова, и в медицине, чтобы создавать бактерицидные слои на инструментах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24