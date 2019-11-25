2019-11-25T11:27:37+03:00
Общество

На Комсомольском озере создан автоматический водосброс

Теперь специалисты приступят к установке парапета
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба администрацииФото: пресс-служба администрации
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В Ставрополе на Комсомольском озере построен новый автоматический водосброс. Каркас был залит бетоном со специальными добавками, благодаря которым материл может «схватываться», несмотря на минусовую температуру.

Теперь настал черед монтажа парапета над плотиной.

Готовят к установке на озере и новые водоотводящие лотки, сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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