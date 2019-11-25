На Комсомольском озере создан автоматический водосброс

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-25T11:27:37+03:00

Теперь специалисты приступят к установке парапета

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В Ставрополе на Комсомольском озере построен новый автоматический водосброс. Каркас был залит бетоном со специальными добавками, благодаря которым материл может «схватываться», несмотря на минусовую температуру.

Теперь настал черед монтажа парапета над плотиной.

Готовят к установке на озере и новые водоотводящие лотки, сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU