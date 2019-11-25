В ДТП с грузовиком в Шпаковском районе погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-25T12:19:56+03:00

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В Шпаковском районе рано утром 25 ноября на автодороге «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» водитель «Лады Калины» не справился с управлением. Он ехал со слишком высокой скоростью, оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовым автомобилем «MAN». До приезда медиков на месте ДТП погиб 31-летний житель Петровского городского округа, водитель легковушки, а 35-летний пассажир доставлен в больницу.

Идет установление обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU