Ингушским льготникам выделят 138 миллионов рублей на получение бесплатных лекарств

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-25T12:49:46+03:00

После принятия нового проекта в 10 раз больше тяжёлых больных смогут получить дорогостоящие лекарства

Изменить размер текста: A A

Власти республики планируют увеличить объём средств на закупку льготных лекарств с 13 до 138 миллионов рублей. Так, после принятия нового проекта в 10 раз больше тяжёлых больных смогут получить дорогостоящие лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Монитор пациента».

Тем не менее, как информируют в организации, этой суммы всё равно недостаточно, чтобы полностью обеспечить больных в регионе лекарствами за государственный счёт.

Общая потребность в средствах составляет 260 миллионов рублей. Активисты республиканской организации намерены добиваться на полном обеспечении льготников лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU