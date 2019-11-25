Ингушским льготникам выделят 138 миллионов рублей на получение бесплатных лекарств
Власти республики планируют увеличить объём средств на закупку льготных лекарств с 13 до 138 миллионов рублей. Так, после принятия нового проекта в 10 раз больше тяжёлых больных смогут получить дорогостоящие лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Монитор пациента».
Тем не менее, как информируют в организации, этой суммы всё равно недостаточно, чтобы полностью обеспечить больных в регионе лекарствами за государственный счёт.
Общая потребность в средствах составляет 260 миллионов рублей. Активисты республиканской организации намерены добиваться на полном обеспечении льготников лекарствами.
ИСТОЧНИК KP.RU