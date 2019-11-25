С холодной улицы на Северной Кавказе — в свой дом в Санкт-Петербурге: как бездомная собака нашла хозяев

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-25T13:07:13+03:00

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«Привыкла к улице, какой ей дом?! Какие хозяева?!» - убеждала волонтеров, подкармливающая бездомную собаку женщина. Многие ставили жирный крест на идее пристроить беспризорную собаку из Нальчика. Рыжая девчонка привыкла выживать: клянчить еду, прятаться в холод на теплотрассе, бояться людей и не доверять им.

Но волонтеры верили: ей обязательно повезет. Так и случилось. С улицы в КБР собаку забрали в Санкт-Петербург. Теперь у нее есть свой дом и хозяин.

- Рыжуля была очень осторожной. Не умела ходить на поводке и даже три дня не ела . Но любовь творит чудеса! Елена, спасибо большое! Теперь уже под именем «Варя» она знакомиться с питерским снежком, - рассказывают волонтеры. - Посмотрите на ее шерстку! Она просто шикарная!

ИСТОЧНИК KP.RU