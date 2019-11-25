Притяжение отвратительного: "Руки-базуки" попытался поумнеть, но поглупел

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-25T15:47:56+03:00

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Одиозный блогер Кирилл Терешин, ставший известным благодаря "рукам-базукам", снова в центре внимания. Фрик продолжает возвращаться в свою былую личину и предпринял попытку "повумнеть". Для этого "Вазелиновый качок" разработал свою методику.

- После операции я стал вумным, - кривляется Терешин. - Но я хочу стать еще вумнее.

Рецепт повышения интеллекта у фрика очень примитивный: надо поливать свою голову молоком. Как это помогает - не может объяснить ни сам Терешин, ни один врач.

Терешин "вумнеет" благодаря молоку.

Но вся аудитория "Вазелинового качка" не рада его последним успехам - вместо этого она упрекает фрика за то, что тот унижается за мелкие деньги. Комментарии в сети были самыми разными: и намеки на "сказачность" Терешина, и прямое оскорбление, и сожаление о бесполезно прожитых 30 секундах. Причем последних становится все больше и больше. Подписчики признают, что фрик им давно наскучил, но они все так же возвращаются на его аккаунт, смотрят - и неизменно испытывают отвращение.

"Стал еще хуже идиота", "дно пробито - вы нигде", "тебе ничего уже не поможет" - так пишут подписчики Терешина. Но никто не может объяснить, почему он продолжает смотреть фрика.

Напомним, своей операцией на левый трицепс "Вазелиновый качок" вернул себе былую популярность. Теперь все ждут, когда блогер удалит себе вещества полностью, и это произойдет только через полтора года. Комментаторы уверяют, что после этого, спустя месяц-другой, о фрике с "руками-базуками" все забудут.

ИСТОЧНИК KP.RU