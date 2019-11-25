На Ставрополье увеличилась заболеваемость ОРВИ
Пациентов, обращающихся в больницу с признаками ОРВИ, стало больше. За неделю число заболевших увеличилось на 9,8%, пишет управление Роспотребнадзора. Это 10.783 человека.
В регионе продолжается вакцинация от гриппа, привито уже 44,2% населения края.
В Роспотребнадзоре предупреждают, что при первых признаках заболевания ( температура, боль в горле, насморк) следует обращаться за помощью к медикам. Так как при гриппе высок риск заполучить осложнения.
Чтобы обезопасить себя следует носить маски в многолюдных местах, принимать препараты, стимулирующие иммунитет.
ИСТОЧНИК KP.RU