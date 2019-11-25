Несколько жителей Ингушетии отравились угарным газом
Пострадавшие госпитализированы в местную больницу
Подробности инцидента уточняютсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл 23 ноября в городе Сунжа. По данным пресс-службы республиканского МЧС, жители частного дома на улице Гагарина отравились угарным газом.
Как сообщили в региональном ведомстве, пострадавших госпитализировали в сунженскую центральную районную больницу.
Количество пострадавших горожан и их состояние пока неизвестно. Подробности инцидента уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU