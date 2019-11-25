2019-11-25T15:40:58+03:00
Происшествия

Два экс-инспектора получили серьезные сроки на Ставрополье

Они вымогали взятку у водителя
Полина ШАПОШНИКОВА
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Бывших инспекторов ГИБДД на Ставрополье осудили за взяточничество и незаконное бездействие. Экс-сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Прохладненский» вымогали деньги у водителя. 15 октября 2016 года они стояли на перекрестке с круговым движением автодорог «Прохладный — Советская — Новопавловск — Прохладный - Моздок» в пределах административных границ КБР. Инспекторы остановили автомобиль и угрожали его водителю изъять автомобиль, если он не заплатит им 30 тысяч рублей. Взятка была переведена на счет злоумышленников.

Суд приговорил бывших сотрудников ГИБДД к 7 и 7,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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