На Ставрополье бизнесмен платил зарплату работников себе
Он скрыл от налоговой таким образом 9 млн рублей
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В Изобильном бизнесмен обвиняется в сокрытии денег от налоговой. С июля по декабрь 2016 года индивидуальный предприниматель под предлогом выплат зарплаты работникам своего предприятия переводил деньги на личные счета. Больше 9 скрытых им миллионов рублей должны были пойти на взыскание недоимки по налогам и сборам.
Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU