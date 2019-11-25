На Ставрополье бизнесмен платил зарплату работников себе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-25T16:23:27+03:00

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В Изобильном бизнесмен обвиняется в сокрытии денег от налоговой. С июля по декабрь 2016 года индивидуальный предприниматель под предлогом выплат зарплаты работникам своего предприятия переводил деньги на личные счета. Больше 9 скрытых им миллионов рублей должны были пойти на взыскание недоимки по налогам и сборам.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU