2019-11-25T16:58:01+03:00
Общество

ГК «ЮгСтройИнвест» в Ставрополе сдала второй литер в жилом комплексе «Российский»

260 семей получили ключи от квартир, уже готовых к вселению
Анна БОРИСОВА
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Сдан 2-й литер в ЖК "Российский" .Сдан 2-й литер в ЖК "Российский" .
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Новый дом в ЖК «Российский» поражает, начиная с подъездов. В комфортных холлах - декоративная штукатурка, пассажирские и грузовые лифты двигаются без шума, а в квартирах выполнена качественная предчистовая отделка и инженерная разводка. Порадуют новых хозяев теплые полы, система индивидуального отопления, французские окна и панорамное остекление лоджий, откуда открывается прекрасный вид.

Дом отличается уникальным расположением - в шаговой доступности площадь Святого князя Владимира, светомузыкальный фонтан и музейный комплекс «Россия - моя история». А совсем рядом с домом литеры 2 - детский сад и благоустроенный сквер.

К тому же, сейчас группа компаний «ЮгСтройИнвест» активными темпами возводит физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, а в 2020 году здесь планируется строительство школы на 1550 мест и детского сада-ясель на 300 мест.

Ключи новоселам 2-го литера ЖК «Российский» строители вручили 23 ноября, устроив по традиции, существующей в «ЮгСтройИнвест», настоящий праздник для жильцов.

ЖК «Российский» растет и развивается с каждым месяцем. Одновременно с новыми домами ширится социальная инфраструктура, благоустраивается территория. Такой подход к формированию микрорайонов заложил Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест», и уже более 16 лет компания следует этому принципу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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