2019-11-25T16:37:05+03:00
Общество

Дагестан задолжал за электричество больше 37,5 миллиардов рублей

Всего же регионы СКФО недодали за свет 50 миллиардов рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководители регионов СКФО и "Россети Северный Кавказ" должны наладить единую позицию по тому, как уничтожать долги за электричество. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

По данным "Россети Северный Кавказ", в сумме регионы СКФО должны компании около 50 миллиардов рублей, из них 37,5 миллиардов приходятся на Дагестан. Как отметили в фирме, самыми злостными неплатильщиками остаются ЖКХ-предприятия.

- С начала года ЖКХ-предприятия Дагестана исполнили свои обязательства по платежам за потребленный энергоресурс лишь на 11%. Общая задолженность этой категории на 1 ноября составила 3 млрд 311 млн рублей, при этом только с начала года "коммунальщики" Дагестана нарастили долги за электроэнергию более 650 млн рублей, - сказано в сообщении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять человек пострадали в страшной аварии на Ставрополье
«На теракты и убийства»: бывший полицейский «раздевал» бизнесменов и чиновников ради боевиков
Нравилось смотреть, как клыки протыкают кожу: мужчина на Ставрополье затравливал людей овчаркой
Ученики 370 школ в Дагестане ели плохую еду и не доедали
Хулиган или герой: на Кавказе боготворят мужчину, остановившего сожжение Корана
Несколько светофоров снесло ветром в Ставрополе
ГК «ЮгСтройИнвест» в Ставрополе сдала второй литер в жилом комплексе «Российский»
На Ставрополье бизнесмен платил зарплату работников себе
Притяжение отвратительного: "Руки-базуки" попытался поумнеть, но поглупел
Два экс-инспектора получили серьезные сроки на Ставрополье
Несколько жителей Ингушетии отравились угарным газом
На Ставрополье увеличилась заболеваемость ОРВИ
Заказное убийство или теракт: суд по делу о преступлении на концерте Киркорова перенесён
С холодной улицы на Северной Кавказе — в свой дом в Санкт-Петербурге: как бездомная собака нашла хозяев
Ингушским льготникам выделят 138 миллионов рублей на получение бесплатных лекарств
Чечня выступила против закона о семейно-бытовом насилии
В ДТП с грузовиком в Шпаковском районе погиб мужчина
Шестилетний ингушский мальчик установил новый рекорд по количеству отжиманий
На Комсомольском озере создан автоматический водосброс
«Он должен понести наказание»: в деле о жестоком убийстве Гагиевой сменились 7 следователей
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей