Дагестан задолжал за электричество больше 37,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-25T16:37:05+03:00

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Руководители регионов СКФО и "Россети Северный Кавказ" должны наладить единую позицию по тому, как уничтожать долги за электричество. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

По данным "Россети Северный Кавказ", в сумме регионы СКФО должны компании около 50 миллиардов рублей, из них 37,5 миллиардов приходятся на Дагестан. Как отметили в фирме, самыми злостными неплатильщиками остаются ЖКХ-предприятия.

- С начала года ЖКХ-предприятия Дагестана исполнили свои обязательства по платежам за потребленный энергоресурс лишь на 11%. Общая задолженность этой категории на 1 ноября составила 3 млрд 311 млн рублей, при этом только с начала года "коммунальщики" Дагестана нарастили долги за электроэнергию более 650 млн рублей, - сказано в сообщении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU