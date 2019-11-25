2019-11-25T17:03:17+03:00
Общество

Хулиган или герой: на Кавказе боготворят мужчину, остановившего сожжение Корана

Скандальный инцидент произошёл во время митинга в Норвегии
Андрей ФАДЕЕВ
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Мусульмане требуют освободить «защитника Корана»Мусульмане требуют освободить «защитника Корана»
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Скандал произошёл на выходных в далёкой Норвегии: лидер правого движения во время согласованного митинга прилюдно начал жечь Коран. В тот момент, когда языки пламени взвились над священной книгой, на националиста напал иммигрант по имени Ильяс и начал избивать. Он и стал героем соцсетей всего Северного Кавказа. Фотографии мужчины распространяются с самыми хвалебными отзывами, его поступок называют геройством.

— Да воздаст этому парню сам Аллах тысячекратном размере. Дай Аллах тебе на этом свете и на том рая! И да покарает Аллах этих шайтанов на том и на этом свете! Ада вам, безбожники! Нет никакой веры у этих шайтанов! Гореть вам всем! — примерно так комментируют новость администраторы и подписчики всех публичных страниц в соцсетях.

При этом многие задумываются о мести Ларсу Торсену, главе движения «Остановим исламизацию Норвегии». Люди говорят, что мужчину, как минимум, нужно наказать. А вот задержанного правоохранителями «защитника Корана» — немедленно отпустить. Несмотря на то, что его выходку можно расценивать как хулиганство или даже нападение, пользователи соцсетей начали распространять петицию с требованием освободить Ильяса.

— Люди могут не соглашаться с исламом или даже критиковать его, но если кто-то специально унижает или оскорбляет нашу священную книгу — мы с этим не смиримся. Вы не можете надеяться, что мусульмане будут спокойно смотреть на такое. Поэтому то, что он сделал, весьма естественно, — говорится в тексте петиции.

Напомним, что после инцидента власти Пакистана срочно вызвали посла Норвегии, выразив ему крайнее возмущение. Акцию, оскорбившую чувства 1,3 млрд мусульман по всему миру, резко осудили. Подобный поступок, по мнению руководства республики, «не может оправдываться свободой самовыражения». А в пакинстанском городе Карачи даже прошла зеркальная акция. Правда, на демонстрации жгли не священные книги, а флаги Норвегии и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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