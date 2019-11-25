Ученики 370 школ в Дагестане ели плохую еду и не доедали

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-25T17:24:00+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку школ Дагестана и выявили нарушения в работе пищеблоков в школах. За девять месяцев сотрудники надзорного органа исследовали 643 столовые и взяли 231 пробу готовых блюд. Об этом говорится в отчете Роспотребнадзора.

Из 231 блюд не отвечали гигиеническим требованиям три, что равно одному проценту. В 370 школах сырье не отвечает санитарным нормам. Кроме этого, стало известно, что в столовых недосыпают продукты в тарелку. Также выяснилось, что в некоторых учреждениях работают повара, которые не прошли вакцинацию и медицинский осмотр полностью.

В итоге вынесено 1317 постановлений о штрафах на сумму в четыре миллиона рублей. Поставщиков еды оштрафовали на миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU