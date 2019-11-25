Нравилось смотреть, как клыки протыкают кожу: мужчина на Ставрополье затравливал людей овчаркой
В Ессентуках мужчина обвиняется в краже, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, умышленном причинении легкого вреда здоровью и грабеже.
Ставрополец не раз был судим до этого. На него пожаловались соседи, которые увидела как он, будучи под действием алкоголя, натравливал немецкую овчарку на гостей.
В ходе расследования стало известно о 4 пострадавших. Оказался ессентучанин причастен и к краже мобильников, автомобильного аккумулятора, а также грабежу. Общая сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.
Уголовное дело передано в прокуратуру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU