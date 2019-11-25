2019-11-25T17:41:01+03:00
Происшествия

Нравилось смотреть, как клыки протыкают кожу: мужчина на Ставрополье затравливал людей овчаркой

Командовать овчарке «фас» стало его пьяным развлечением
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Ессентуках мужчина обвиняется в краже, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, умышленном причинении легкого вреда здоровью и грабеже.

Ставрополец не раз был судим до этого. На него пожаловались соседи, которые увидела как он, будучи под действием алкоголя, натравливал немецкую овчарку на гостей.

В ходе расследования стало известно о 4 пострадавших. Оказался ессентучанин причастен и к краже мобильников, автомобильного аккумулятора, а также грабежу. Общая сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в прокуратуру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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