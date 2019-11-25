Пять человек пострадали в страшной аварии на Ставрополье

25 Нояб. 20:26 2019-11-25T20:26:27+03:00

По неизвестной причине водитель «Калины» выехал на встречку, где врезался в Mercedes

Изменить размер текста: A A

Пять человек пострадали в столкновении «Лады Калины» и Mercedes в Александровском районе Ставрополья. Четверо получили различные травмы, пятый — скончался на месте. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в краевом УГИБДД.

Авария произошла около 4-х вечера на трассе «Александровское — Будённовск». Водитель «Калины» по неизвестным причинам выехал на «встречку», где отечественную машину расквасило о Mercedes.

Пассажир «Калины» погиб мгновенно, водитель оказался в реанимации. С разными травмами в больницу попали и трое пассажиров иномарки. Ведётся проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU