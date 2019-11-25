Подрыв смертника и кровавую баню собирались устроить террористы в Минводах

25 Нояб. 21:03 2019-11-25T21:03:32+03:00

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Житель Ставрополья Эдуард Баширов осуждён за планирование теракта и участие в террористической организации. Боевики планировали взорвать бомбу и устроить кровавую баню в Минеральных Водах. К счастью, правоохранителям удалось раскрыть и пресечь деятельность группировки.

Баширов вступил в террористическое сообщество в середине октября 2017 года. Сразу же включился в его деятельность, и помог склонить ещё одного адепта также присоединиться к бандформированию.

Боевики присягнули на верность лидеру запрещённой на территории Российской Федерации террористической группировке ИГ. И стали разрабатывать план атаки. Изначально целью был дагестанский Хасавюрт, но позже теракт решили перенести в Минводы. Изготовили бомбу.

План был прост: бомбу заложить и привести в действие с помощью смертника. Остальные члены банды должны были устроить кровавую баню, расстреливая прохожих и отдыхающих. К счастью, всему этому не суждено было сбыться: боевиков схватили.

— Баширов признал свою вину и был осуждён по статьям «попытка совершения теракта группой лиц», «содействие террористической деятельности» и «участие в террористической организации», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Южного окружного военного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU