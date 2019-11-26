В Благодарненском районе в ДТП на гололёде погиб человек
Еще трое пострадали
Фото: УИГБДД по СК
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26 ноября около 3 часов ночи в Благодарненском районе на скользкой дороге в автомобильной аварии погиб человек. Водитель «Лады Калины» на дороге «Мокрая Буйвола - Красные Ключи» превысил скорость, несмотря на погодные условия.
В результате машина наехала на дерево, находящееся у дороги. От травм погиб пассажир, еще трое попали в больницу с тяжелыми травмами.
После ДТП назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU