2019-11-26T09:43:46+03:00
Происшествия

В Благодарненском районе в ДТП на гололёде погиб человек

Еще трое пострадали
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

26 ноября около 3 часов ночи в Благодарненском районе на скользкой дороге в автомобильной аварии погиб человек. Водитель «Лады Калины» на дороге «Мокрая Буйвола - Красные Ключи» превысил скорость, несмотря на погодные условия.

В результате машина наехала на дерево, находящееся у дороги. От травм погиб пассажир, еще трое попали в больницу с тяжелыми травмами.

После ДТП назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24