В Благодарненском районе в ДТП на гололёде погиб человек

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-26T09:43:46+03:00

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26 ноября около 3 часов ночи в Благодарненском районе на скользкой дороге в автомобильной аварии погиб человек. Водитель «Лады Калины» на дороге «Мокрая Буйвола - Красные Ключи» превысил скорость, несмотря на погодные условия.

В результате машина наехала на дерево, находящееся у дороги. От травм погиб пассажир, еще трое попали в больницу с тяжелыми травмами.

После ДТП назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU