2019-11-26T10:13:47+03:00
Происшествия

Автобус в Ставрополе сбил мужчину на "зебре"

60-летний пешеход доставлен в больницу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Ставрополе вечером 25 ноября автобус сбил пешехода на «зебре». На перекрестке улиц 8-е Марта и Ломоносова водитель автобуса «ПАЗ» не уступил пешеходу, который двигался по регулируемому переходу.

Личность пострадавшего устанавливается, на вид мужчине около 60 лет. За рулем автобуса находился 53-летний местный житель, который был трезв в момент аварии и в злостных нарушителях не числится.

Идет проверка, рассказали в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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