Автобус в Ставрополе сбил мужчину на "зебре"
60-летний пешеход доставлен в больницу
Фото: УИГБДД по СК
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В Ставрополе вечером 25 ноября автобус сбил пешехода на «зебре». На перекрестке улиц 8-е Марта и Ломоносова водитель автобуса «ПАЗ» не уступил пешеходу, который двигался по регулируемому переходу.
Личность пострадавшего устанавливается, на вид мужчине около 60 лет. За рулем автобуса находился 53-летний местный житель, который был трезв в момент аварии и в злостных нарушителях не числится.
Идет проверка, рассказали в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU