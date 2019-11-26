Перепады температур и гололед на дорогах: в 4 районах Ставрополья опасно ездить
Водителей Ставропольского края предупреждают о непогоде в отельных районах. 26 ноября скользкость дороги наблюдается в Благодарненском и Георгиевском округах, Шпаковском и Кочубеевском районах, информирует УИГБДД по СК.
На трассах образуется наледь, установился туман и сильный ветер еще бушует.
В ближайшие сутки синоптики прогнозируют усиление тумана и перепады температуры с минусовых на плюсовые значения.
В связи с этим автолюбителей просят быть осторожными и воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд. Стоит строго соблюдать дистанцию и включать световые приборы, в том числе противотуманные фары или даже огни аварийной сигнализации. «Аварийкой» нужно предупреждать других водителей об опасном участке дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU