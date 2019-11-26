2019-11-26T11:06:01+03:00
Общество

В краевой столице чествовали многодетную маму из Минеральных Вод

Торжественное награждение медалью «Материнская слава» прошло в «METROPOL HALL» Ставрополя
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Фото с сайта администрации Минераловодского городского округа.Фото с сайта администрации Минераловодского городского округа.
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Среди награжденных - многодетная мать из Минераловодского городского округа Оксана Коротаева. Вместе с супругом она воспитывает семерых детей.

Семья Коротаевых - крепкая и дружная, а Оксана Георгиевна - пример для своих детей, воспитывает их отзывчивыми, трудолюбивыми, доброжелательными, честными и достойными членами общества.

Несмотря на занятость и множество домашних дел, она всегда принимает участие в жизни своих детей. По мнению Оксаны Георгиевны, очень важно формировать нравственные и духовные качества с малых лет. Поэтому все дети семьи Коротаевых с раннего возраста приучены к труду, старшие заботятся о младших. В семье царят мир, добро и уважение друг к другу.

За свой многолетний материнский труд Оксана Коротаева заслуженно удостоена медали «Материнская слава» II степени.

Напомним, 21 ноября, накануне празднования Дня матери, чествование многодетных мам прошло и в Минераловодском округе, где медали были вручены еще двум матерям - Татьяне Александровне Крошко и Тамаре Николаевне Ржевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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