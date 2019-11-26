Подрядчик в Невинномысске "кинул" администрацию на 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-26T11:09:11+03:00

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Экс-директор фирмы в Невинномысске похитил 7 млн рублей из бюджета. Руководитель ООО «СПВ+» обвиняется в мошенничестве. В 2012 году от заключил контракт с управлением капительного строительства администрации Невинномысска на выполнение подрядных работ по строительству тоннеля под железной дорогой Невинномысск-Минеральные Воды.

Обвиняемый предоставил заказчику документы с ложными сведениями о расчетах, объеме, стоимости работ и использованных материалах. В результате бюджет лишился больше 7 млн рублей.

Следователи наложили арест на имущество бизнесмена. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU