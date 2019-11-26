Подрядчик в Невинномысске "кинул" администрацию на 7 млн рублей
Экс-директор фирмы в Невинномысске похитил 7 млн рублей из бюджета. Руководитель ООО «СПВ+» обвиняется в мошенничестве. В 2012 году от заключил контракт с управлением капительного строительства администрации Невинномысска на выполнение подрядных работ по строительству тоннеля под железной дорогой Невинномысск-Минеральные Воды.
Обвиняемый предоставил заказчику документы с ложными сведениями о расчетах, объеме, стоимости работ и использованных материалах. В результате бюджет лишился больше 7 млн рублей.
Следователи наложили арест на имущество бизнесмена. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU