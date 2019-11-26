В Дагестане украли электричества на 15,7 миллиона рублей
Прокуратура обнаружила факт хищения больше 15,7 миллионов рублей, преступление связано с энергетической сферой Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Как уверяют в ведомстве, в 2017-2018 годах работники Дагестанской энергосбытовой компании и Дагестанской сетевой компании, а также бывший оператор по обработке данных по физическому сектору вошли в сговор. Они вносили на лицевые счета абонентов неверные показания и незаконно составляли акты безучетного потребления энергии.
По данным Генпрокуратуры, энергетики похитили таким образом больше 15,7 миллиона рублей. Ведомством открыто уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят проверку в здании Дагестанской энергосбытовой компании в Махачкале. Тогда же появилась информация, что выемка документов связана с попытками скрыть хищение электричества.
ИСТОЧНИК KP.RU
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