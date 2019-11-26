ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию на Ставрополье уникального для России инвестпроекта

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-26T11:16:57+03:00

Средства пойдут на строительство систем орошения и приобретение оборудования для выращивания хлопка в Буденновском районе

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ВТБ выдал льготный кредит в размере 1,5 млрд рублей сроком до 8 лет сельскохозяйственному предприятию Буденновского района АО СХП «Терский». Финансирование осуществляется в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные средства будут направлены на реализацию первого этапа инвестпроекта «Хлопок Руси» - строительство систем орошения на земельном участке площадью 4340 гектаров и приобретение комплекса оборудования для оросительных систем.

Предприятие «Терский» занимается исследованиями в области хлопководства уже пять лет. Реализуемый им проект является единственным на территории России и направлен на расширение посевных площадей хлопка-сырца и развитие хлопкового производства на Ставрополье.

Всего в рамках программы планируется строительство системы орошения, увеличение сельхозплощадей под хлопчатник до 5000 гектаров и строительство завода по джинированию (отделению волокна от семян). Инвестиционный проект рассчитан до 2023 года, а его общая стоимость составляет 12 млрд рублей.

- Банк внимательно относится к инициативам своих клиентов и максимально содействует их реализации. «Хлопок Руси» - исключительный проект для Ставропольского края, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. - Строительство оросительной системы на землях предприятия - первый этап его реализации. ВТБ располагает значительным опытом поддержки проектов мелиорации земель на Ставрополье. Только в текущем году банк поддержал несколько программ, которые позволили увеличить площадь орошаемых сельхозугодий в крае.

- Мы видим большие перспективы в занятии хлопководством. У нас есть желание развивать это направление и понимание, какие конкретные шаги надо сделать для этого. Передовые технологии мелиорации позволят увеличить урожайность возделываемой культуры в два раза, - подчеркнул Алибек Шебзухов, собственник АО СХП «Терский». - Для реализации столь крупного проекта необходимо заручиться поддержкой финансового партнера. Для нас выбор банка неслучаен. ВТБ уже много лет поддерживает наше предприятие, а подписанное соглашение подтверждает наши намерения развивать плодотворное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU