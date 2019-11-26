«Их цель внести раздор, стравить нас друг с другом»: Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню
Глава Чечни в очередной раз призвал местных журналистов активно противостоять информационным атакам на республику, развязанным врагами России.
Кадыров отметил, что корреспондентам местных телеканалов и печатных изданий необходимо и оперативно реагировать, противопоставляя заведомо ложной или искажённой информации объективную реальность. Для этого он встретился с помощником по СМИ, директором телерадиокомпании «Грозный» Ахмедом Дудаевым.
Кадыров считает, что западные спецслужбы выбрали новый метод провокаций, лжи, клеветы против России.
— Их цель внести раздор в наше общество, стравить друг с другом, —отметил чеченский политик
Ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородка просит Кадырова помочь вернуть сбежавшую с чеченцем дочь.
—Против нашей воли без согласия родителей нашу дочку Камилю Абдулкадирову увезли 20 ноября в 17:00 в вашу республику. Просим вас помочь вернуть нашу дочку, — просит мама исчезнувшей нижегородки, на ролике, опубликованном на портале «ProGorodNN».
ИСТОЧНИК KP.RU