2019-11-26T13:26:10+03:00
Общество

«Их цель внести раздор, стравить нас друг с другом»: Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню

Политик считает, что «западные спецслужбы выбрали новый метод провокаций, лжи и клеветы»
Ася АСРЯН
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Политик встретился с помощником по СМИ, директором телерадиокомпании «Грозный» Ахмедом ДудаевымПолитик встретился с помощником по СМИ, директором телерадиокомпании «Грозный» Ахмедом ДудаевымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни в очередной раз призвал местных журналистов активно противостоять информационным атакам на республику, развязанным врагами России.

Кадыров отметил, что корреспондентам местных телеканалов и печатных изданий необходимо и оперативно реагировать, противопоставляя заведомо ложной или искажённой информации объективную реальность. Для этого он встретился с помощником по СМИ, директором телерадиокомпании «Грозный» Ахмедом Дудаевым.

Кадыров считает, что западные спецслужбы выбрали новый метод провокаций, лжи, клеветы против России.

— Их цель внести раздор в наше общество, стравить друг с другом, —отметил чеченский политик

Ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородка просит Кадырова помочь вернуть сбежавшую с чеченцем дочь.

—Против нашей воли без согласия родителей нашу дочку Камилю Абдулкадирову увезли 20 ноября в 17:00 в вашу республику. Просим вас помочь вернуть нашу дочку, — просит мама исчезнувшей нижегородки, на ролике, опубликованном на портале «ProGorodNN».

ИСТОЧНИК KP.RU

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