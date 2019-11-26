Пять незаконных хостелов в многоэтажках нашли на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-26T12:06:18+03:00

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На Ставрополье в ходе проверки нашли незаконные хостелы в жилых домах.

Гостиницы обустраивались в многоэтажках, что запрещено с 1 октября 2019 года.

Бизнесменов из Пятигорска и Кисловодска, владеющих хостелами и гостевым домом, обязали устранить нарушения. Причем нарушали закон не только индивидуальные предприниматели, но и обычные горожане.

Прокуратура обязала управление края по строительному и жилищному надзору принять меры, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU