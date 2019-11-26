Пять незаконных хостелов в многоэтажках нашли на Ставрополье
Прокуратура обязала устранить нарушения
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На Ставрополье в ходе проверки нашли незаконные хостелы в жилых домах.
Гостиницы обустраивались в многоэтажках, что запрещено с 1 октября 2019 года.
Бизнесменов из Пятигорска и Кисловодска, владеющих хостелами и гостевым домом, обязали устранить нарушения. Причем нарушали закон не только индивидуальные предприниматели, но и обычные горожане.
Прокуратура обязала управление края по строительному и жилищному надзору принять меры, пишет Newstracker.
ИСТОЧНИК KP.RU