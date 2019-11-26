В Ставрополе начался монтаж ёлки

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-26T12:22:50+03:00

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В Ставрополе на площади Ленина монтируют главную новогоднюю ёлку. Рядом с будущим ледовым катком установлен каркас зеленой красавицы, а специалисты продолжают работу.

Местные жители оставили на этот счет лишь угрюмые комментарии, соответствующие погоде. «Ставропольская правда» пишет, что горожане аргументировали отсутствие восторга по этому поводу тем, что для ёлки еще нет подходящей атмосферы: снега и затишья от ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU