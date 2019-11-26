2019-11-26T12:22:50+03:00
Общество

В Ставрополе начался монтаж ёлки

На площади Ленина установлен каркас
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе на площади Ленина монтируют главную новогоднюю ёлку. Рядом с будущим ледовым катком установлен каркас зеленой красавицы, а специалисты продолжают работу.

Местные жители оставили на этот счет лишь угрюмые комментарии, соответствующие погоде. «Ставропольская правда» пишет, что горожане аргументировали отсутствие восторга по этому поводу тем, что для ёлки еще нет подходящей атмосферы: снега и затишья от ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе полицейского за взятку приговорили к 30 млн рублей штрафа
Видео: Дерзкие ингуши устроили стрельбу в центре Назрани
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2019 год
Экс-замминистра сельского хозяйства КЧР осудили за мошенничество
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Мужчина на Ставрополье напал на 10-летнюю девочку
Бывший мэр Магаса меняет бронированный "Гелик" на "доступную для народа" машину Илона Маска
На массовые кражи из автомобилей в Ставрополе пожаловались водители
Басаевец предстанет перед судом за нападение на Дагестан
В Чечне в 250-метровую пропасть рухнула легковушка с молодыми людьми
Пять незаконных хостелов в многоэтажках нашли на Ставрополье
«Их цель внести раздор, стравить нас друг с другом»: Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню
ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию на Ставрополье уникального для России инвестпроекта
В Дагестане украли электричества на 15,7 миллиона рублей
Подрядчик в Невинномысске "кинул" администрацию на 7 млн рублей
В краевой столице чествовали многодетную маму из Минеральных Вод
Перепады температур и гололед на дорогах: в 4 районах Ставрополья опасно ездить
Автобус в Ставрополе сбил мужчину на "зебре"
Видео: экс-министр строительства Ставрополья договаривается о взятке иномаркой
В Благодарненском районе в ДТП на гололёде погиб человек
Подрыв смертника и кровавую баню собирались устроить террористы в Минводах
Пять человек пострадали в страшной аварии на Ставрополье
«На теракты и убийства»: бывший полицейский «раздевал» бизнесменов и чиновников ради боевиков