В Чечне в 250-метровую пропасть рухнула легковушка с молодыми людьми
Пострадавшие в тяжёлом состоянии доставлены в больницу
Пострадавшими оказались 19-ти и 21-летние местные жителиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Инцидент произошёл 25 ноября в горном селении Гукой Итум-Калинского района. Об этом проинформировали в управлении ГИБДД по Чечне. Автомобиль «ВАЗ-2107» сорвался в пропасть с высоты около 200−250 метров.
В легковушке кроме водителя находился пассажир. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Их состояние оценивается, как тяжёлое. Известно, что молодым людям по 19 и 21 год.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU