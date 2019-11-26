В Чечне в 250-метровую пропасть рухнула легковушка с молодыми людьми

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-26T12:24:54+03:00

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Инцидент произошёл 25 ноября в горном селении Гукой Итум-Калинского района. Об этом проинформировали в управлении ГИБДД по Чечне. Автомобиль «ВАЗ-2107» сорвался в пропасть с высоты около 200−250 метров.

В легковушке кроме водителя находился пассажир. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Их состояние оценивается, как тяжёлое. Известно, что молодым людям по 19 и 21 год.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU