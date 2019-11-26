2019-11-26T12:24:54+03:00
Общество

В Чечне в 250-метровую пропасть рухнула легковушка с молодыми людьми

Пострадавшие в тяжёлом состоянии доставлены в больницу
Ася АСРЯН
Поделиться:
Пострадавшими оказались 19-ти и 21-летние местные жителиПострадавшими оказались 19-ти и 21-летние местные жителиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл 25 ноября в горном селении Гукой Итум-Калинского района. Об этом проинформировали в управлении ГИБДД по Чечне. Автомобиль «ВАЗ-2107» сорвался в пропасть с высоты около 200−250 метров.

В легковушке кроме водителя находился пассажир. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Их состояние оценивается, как тяжёлое. Известно, что молодым людям по 19 и 21 год.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе полицейского за взятку приговорили к 30 млн рублей штрафа
Видео: Дерзкие ингуши устроили стрельбу в центре Назрани
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2019 год
Экс-замминистра сельского хозяйства КЧР осудили за мошенничество
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Мужчина на Ставрополье напал на 10-летнюю девочку
Бывший мэр Магаса меняет бронированный "Гелик" на "доступную для народа" машину Илона Маска
На массовые кражи из автомобилей в Ставрополе пожаловались водители
Басаевец предстанет перед судом за нападение на Дагестан
В Ставрополе начался монтаж ёлки
Пять незаконных хостелов в многоэтажках нашли на Ставрополье
«Их цель внести раздор, стравить нас друг с другом»: Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню
ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию на Ставрополье уникального для России инвестпроекта
В Дагестане украли электричества на 15,7 миллиона рублей
Подрядчик в Невинномысске "кинул" администрацию на 7 млн рублей
В краевой столице чествовали многодетную маму из Минеральных Вод
Перепады температур и гололед на дорогах: в 4 районах Ставрополья опасно ездить
Автобус в Ставрополе сбил мужчину на "зебре"
Видео: экс-министр строительства Ставрополья договаривается о взятке иномаркой
В Благодарненском районе в ДТП на гололёде погиб человек
Подрыв смертника и кровавую баню собирались устроить террористы в Минводах
Пять человек пострадали в страшной аварии на Ставрополье
«На теракты и убийства»: бывший полицейский «раздевал» бизнесменов и чиновников ради боевиков