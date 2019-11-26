2019-11-26T13:28:34+03:00
Происшествия

Басаевец предстанет перед судом за нападение на Дагестан

Ставропольца будут судить по трем статьям
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместителем Генпрокурора России Дмитрием Демешиным было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 48-летнему жителю Ставрополья. Мужчина причастен к преступлениям, предусмотренным частью второй 209 статьи и статьями 279 и 317 УК РФ, передают в пресс-службе ведомства.

Как уверяет следствие, обвиняемый участвовал в событиях августа 1999 года в Ботлихском районе Дагестана на стороне Шамиля Басаева и Хаттаба. В ходе боя группа убила 33 военных и еще 34 ранила.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Республики Дагестан, - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе полицейского за взятку приговорили к 30 млн рублей штрафа
Видео: Дерзкие ингуши устроили стрельбу в центре Назрани
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2019 год
Экс-замминистра сельского хозяйства КЧР осудили за мошенничество
Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее
Мужчина на Ставрополье напал на 10-летнюю девочку
Бывший мэр Магаса меняет бронированный "Гелик" на "доступную для народа" машину Илона Маска
На массовые кражи из автомобилей в Ставрополе пожаловались водители
В Чечне в 250-метровую пропасть рухнула легковушка с молодыми людьми
В Ставрополе начался монтаж ёлки
Пять незаконных хостелов в многоэтажках нашли на Ставрополье
«Их цель внести раздор, стравить нас друг с другом»: Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню
ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию на Ставрополье уникального для России инвестпроекта
В Дагестане украли электричества на 15,7 миллиона рублей
Подрядчик в Невинномысске "кинул" администрацию на 7 млн рублей
В краевой столице чествовали многодетную маму из Минеральных Вод
Перепады температур и гололед на дорогах: в 4 районах Ставрополья опасно ездить
Автобус в Ставрополе сбил мужчину на "зебре"
Видео: экс-министр строительства Ставрополья договаривается о взятке иномаркой
В Благодарненском районе в ДТП на гололёде погиб человек
Подрыв смертника и кровавую баню собирались устроить террористы в Минводах
Пять человек пострадали в страшной аварии на Ставрополье
«На теракты и убийства»: бывший полицейский «раздевал» бизнесменов и чиновников ради боевиков