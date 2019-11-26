Басаевец предстанет перед судом за нападение на Дагестан

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-26T13:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместителем Генпрокурора России Дмитрием Демешиным было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 48-летнему жителю Ставрополья. Мужчина причастен к преступлениям, предусмотренным частью второй 209 статьи и статьями 279 и 317 УК РФ, передают в пресс-службе ведомства.

Как уверяет следствие, обвиняемый участвовал в событиях августа 1999 года в Ботлихском районе Дагестана на стороне Шамиля Басаева и Хаттаба. В ходе боя группа убила 33 военных и еще 34 ранила.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Республики Дагестан, - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU