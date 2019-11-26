Бывший мэр Магаса меняет бронированный "Гелик" на "доступную для народа" машину Илона Маска

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-26T14:57:14+03:00

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Бывший мэр Магаса Беслан Цечоев решил поменять свой бронированный "Гелендваген" на Tesla Cybertruck. С таким громким заявлением мужчина выступил в соцсетях.

- Тема с Илоном Маском меня совершенно не смущает, скорее, наоборот - мотивирует. Итак, недавно Илон Маск представил футуристический пикап будущего Tesla Cybertruck (тесла пикап), который можно будет приобрести в следующем году, - написал Цечоев, считая цену на машину "вполне доступной для среднего жителя России".

Бывший мэр Магаса уже оформил предзаказ автомобиля и, чтобы оплатить покупку, продает свой "Гелик" 2002 года. По своему признанию, на внедорожнике Цечоев гонял десять лет, но научный прогресс требует решительных действий.

Уточнений о том, какую модель купил чиновник, нет, но самая дешевая стоит почти сорок тысяч долларов, или 2,5 миллиона рублей. По всей видимости, его Цечоев и приобретет. На это указывает тот факт, что облегченную модель появится раньше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU