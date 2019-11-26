Мужчина на Ставрополье напал на 10-летнюю девочку
Ребенка от разбойника отбили прохожие
Фото: СУ СКР по СК
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В Александровском районе будет осужден 31-летний мужчина за нападение на девочку. Его обвиняют в разбое. В июле 2019 года ставрополец встретил 10-летнего ребенка в селе Круглолесское. Он прыснул ей в лицо из перцового баллончика, пытаясь отобрать деньги и телефон.
Прохожие отбили девочку от злоумышленника.
После установления всех обстоятельств преступления уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU