2019-11-26T15:01:26+03:00
Общество

Дизайн бутылок для питьевой и минеральной воды от «Объединенной водной компании» стал еще привлекательнее

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Дизайн бутылок стал ещё более стильным и привлекательным!Дизайн бутылок стал ещё более стильным и привлекательным!
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Уникальное сочетание природных целебных свойств, удивительный вкус и привлекательный дизайн — все это соединила в себе питьевая и минеральная вода торговой марки «Славяночка», которую «Объединенная Водная Компания» представляет в совершенно новом стиле!

Облик Славяночки издревле символизирует собирательный образ наших красавиц - молодость, красоту, крепкое здоровье, острый ум, силу и бодрость духа, доброту и заботу. Изящная бутылка, гамма в холодных, но спокойных цветах минеральной воды «Славяночка» отражают спокойствие и духовную гармонию. Минеральная лечебно-столовая вода оказывает положительное воздействие на организм человека, начиная с дизайна самой упаковки.

Питьевая вода «Славяночка» заряжает энергией и дарит отличное настроение на протяжении всего дня, прекрасно утоляет жажду, идеально подходит для приготовления пищи. «Славяночка» - вода надежды, чтобы пить, любить и исцелять!

ООО «Объединенная Водная Компания» — крупнейший производитель питьевой и минеральной воды, а также безалкогольных напитков в России. Адрес: Россия, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, Черкесское шоссе, 2-й км. Подробная информация о продукции представлена на официальном сайте и на странице в Instagram.

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