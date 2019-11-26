Экс-замминистра сельского хозяйства КЧР осудили за мошенничество
Чиновники подготовили поддельные документы на получение субсидии в размере трёх миллионов рублей
Эркенова осудили на 2 года лишения свободы, наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В КЧР перед судом предстали экс -замглавы регионального минсельхоза Исмаил Эркенов и бывший председатель региональной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и товаропроизводителей Тохтар Гогуев.
По данным следствия, злоумышленники подготовили поддельные документы на получение субсидии в размере трёх миллионов рублей.
Суд приговорил Гогуева к трём годам лишения свободы, наказание считается условным с испытательным сроком два года. Эркенова осудили на 2 года лишения свободы, наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU