Экс-замминистра сельского хозяйства КЧР осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-26T15:14:25+03:00

Эркенова осудили на 2 года лишения свободы, наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чиновники подготовили поддельные документы на получение субсидии в размере трёх миллионов рублей

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В КЧР перед судом предстали экс -замглавы регионального минсельхоза Исмаил Эркенов и бывший председатель региональной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и товаропроизводителей Тохтар Гогуев.

По данным следствия, злоумышленники подготовили поддельные документы на получение субсидии в размере трёх миллионов рублей.

Суд приговорил Гогуева к трём годам лишения свободы, наказание считается условным с испытательным сроком два года. Эркенова осудили на 2 года лишения свободы, наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU