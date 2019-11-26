Видео: Дерзкие ингуши устроили стрельбу в центре Назрани
Нашумевшее видео опубликовали в одном из популярных местных пабликов. На кадрах видно, как «опасные» лихачи в иномарке устраивают настоящий «беспредел» на дороге.
По всей вероятности, «горячие парни» что-то празднуют. Лихачи, никого не стесняясь, устроили дрифт на асфальте, который сопровождался стрельбой из легковушек и звоном разбитых стёкол.
Некоторые жители Ингушетии в комментариях к этому посту написали, что «стреляют из холостого оружия, мол, что народ панику зря развёл». Нашлись и те, кто назвал действия молодых ингушей «собачеством».
Дерзкие ингуши устроили стрельбу в центре Назрани.
— Я лично такие действия считаю собачеством! Дай Аллах их и нас образумит, — написал пользователь сети.
— Зачем такую панику поднимать, как будто в Ингушетии в первый раз стреляют, я не понимаю вас, — возмутился местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU