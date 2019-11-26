Видео: Дерзкие ингуши устроили стрельбу в центре Назрани

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-26T16:10:36+03:00

Парни устроили дрифт на асфальте, который сопровождался стрельбой из легковушек и звоном разбитых стёкол

Изменить размер текста: A A

Нашумевшее видео опубликовали в одном из популярных местных пабликов. На кадрах видно, как «опасные» лихачи в иномарке устраивают настоящий «беспредел» на дороге.

По всей вероятности, «горячие парни» что-то празднуют. Лихачи, никого не стесняясь, устроили дрифт на асфальте, который сопровождался стрельбой из легковушек и звоном разбитых стёкол.

Некоторые жители Ингушетии в комментариях к этому посту написали, что «стреляют из холостого оружия, мол, что народ панику зря развёл». Нашлись и те, кто назвал действия молодых ингушей «собачеством».

Дерзкие ингуши устроили стрельбу в центре Назрани.

— Я лично такие действия считаю собачеством! Дай Аллах их и нас образумит, — написал пользователь сети.

— Зачем такую панику поднимать, как будто в Ингушетии в первый раз стреляют, я не понимаю вас, — возмутился местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU