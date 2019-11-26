2019-11-26T16:16:20+03:00
Происшествия

В Ставрополе полицейского за взятку приговорили к 30 млн рублей штрафа

И 8 годам заключения
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе суд приговорил оперуполномоченного полиции к 8 годам лишения свободы и 30 млн рублей штрафа. Мужчина получил взятку в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры СК. Он требовал 3 млн рублей от руководителя одного из учреждений за прекращение проверки. В феврале 2018 года им была получена половина требуемого. Злоумышленника задержали после получения денег.

Кроме перечисленных санкций по решению суда, полицейский не может занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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