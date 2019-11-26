В самом массовом забеге в мире участвует Ставропольский край
Одновременно стартовать должны не менее 200 тысяч человек
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Жители Ставрополя присоединились к забегу, претендующему на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
В конце весны следующего года в нашей стране состоится третий полумарафон «ЗаБег». К нему впервые готовятся спортсмены из 85 регионов страны. Ставропольский край в том числе.
Организаторы хотят достигнуть 200 тысяч человек участников, что сделает забег самым массовым в мире. Одновременный старт состоится 31 мая в 9 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU