2019-11-26T16:49:44+03:00
Спорт

В самом массовом забеге в мире участвует Ставропольский край

Одновременно стартовать должны не менее 200 тысяч человек
Полина ШАПОШНИКОВА
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Жители Ставрополя присоединились к забегу, претендующему на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

В конце весны следующего года в нашей стране состоится третий полумарафон «ЗаБег». К нему впервые готовятся спортсмены из 85 регионов страны. Ставропольский край в том числе.

Организаторы хотят достигнуть 200 тысяч человек участников, что сделает забег самым массовым в мире. Одновременный старт состоится 31 мая в 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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