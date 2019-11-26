«Родственник сдался полиции»: прекращены поиски без вести пропавшего в Ингушетии мужчины
В Ингушетии полицейские завершили поиски без вести пропавшего 53-летнего Мархиева Башира из города Карабулак. С 22 ноября о судьбе мужчины ничего не было известно. Теперь выяснилось, что его убил 66-летний родственник, который сдался полиции и во всем сознался.
Пропавшего жителя Ингушетии нашли мертвым. Родственник признался в убийстве.
Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, в содеянном подозреваемый раскаялся.
- С его слов, убийство произошло на фоне внезапно возникшего конфликта, умысла на совершение преступления он не имел, - комментируют в ведомстве.
Тело мужчины сотрудники нашли в поселке Средние-Ачалуки, в доме на улице Осканова.
Подозреваемого в убийстве арестовали. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU