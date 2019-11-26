После смерти ребенка во время родов в Ставрополе начата следственная проверка

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-26T18:07:09+03:00

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На Ставрополье начата проверка после смерти новорожденного после кесарева, пишет Newstracker со ссылкой на официального представителя роженицы.

Она утверждает, что виной трагедии - врачебная ошибка. Ведь медики не положили роженицу в стационар, несмотря на боли накануне родов.

Она просит привлечь ответственных за гибель младенца и причинение тяжкого вреда здоровью.

Заявление было передано в следком города Ставрополя. Оно находится на особом контроле в ведомстве.

27-летняя Наталья Земцова уже около 2 месяцев находится в больнице. После родов у нее начался сепсис и медики удалили ей детородные органы. А в связи с осложнениями Земцова перенесла еще и пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU