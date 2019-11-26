После смерти ребенка во время родов в Ставрополе начата следственная проверка
На Ставрополье начата проверка после смерти новорожденного после кесарева, пишет Newstracker со ссылкой на официального представителя роженицы.
Она утверждает, что виной трагедии - врачебная ошибка. Ведь медики не положили роженицу в стационар, несмотря на боли накануне родов.
Она просит привлечь ответственных за гибель младенца и причинение тяжкого вреда здоровью.
Заявление было передано в следком города Ставрополя. Оно находится на особом контроле в ведомстве.
27-летняя Наталья Земцова уже около 2 месяцев находится в больнице. После родов у нее начался сепсис и медики удалили ей детородные органы. А в связи с осложнениями Земцова перенесла еще и пневмонию.
ИСТОЧНИК KP.RU