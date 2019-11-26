На Ставрополье приговорен мужчина за оправдание терроризма в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-26T17:58:08+03:00

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На Ставрополье осужден мужчина за оправдание терроризма в соцсетях.

Еще 30 августа этого года его Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил к 2 годам колонии общего режима и лишению права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных сетей, в том числе сети Интернет на срок 2 года. Но мужчина подал апелляционную жалобу на приговор суда в вышестоящею инстанцию.

Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации 26 ноября 2019 года приговор Северо-Кавказского военного окружного суда оставлен без изменений, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU