На Ставрополье приговорен мужчина за оправдание терроризма в соцсетях
На Ставрополье осужден мужчина за оправдание терроризма в соцсетях.
Еще 30 августа этого года его Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил к 2 годам колонии общего режима и лишению права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных сетей, в том числе сети Интернет на срок 2 года. Но мужчина подал апелляционную жалобу на приговор суда в вышестоящею инстанцию.
Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации 26 ноября 2019 года приговор Северо-Кавказского военного окружного суда оставлен без изменений, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU