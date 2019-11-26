В Чечне двое парней сорвались на машине в 250-метровую пропасть и выжили
В Итум-Калинском районе Чечни двое парней выжили после падения на машине в 250-метровую пропасть. Они получили тяжёлые травмы и попали в больницу.
— Это произошло около высокогорного селения Гухой. Молодые люди ехали на «Семёрке», один из них потерял управление. Машину повело, она съехала с дороги и сорвалась с 250-метрового обрыва, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в УГИББД Чеченской Республики.
В авто сидели 19-летний и 21-летний ребята. Парни выжили благодаря сущему чуду. Несмотря на это, они получили серьёзнейшие повреждения.
— После происшествия их госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается, как тяжёлое, — дополнили в пресс-службе.
Напомним, что в январе текущего года после падения автомобиля в гораздо более скромную 80-метровую пропасть погибли все пассажиры — трое человек.
ИСТОЧНИК KP.RU