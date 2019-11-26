В Чечне двое парней сорвались на машине в 250-метровую пропасть и выжили

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-26T18:20:49+03:00

Ребята ехали по дороге из высокогорного села, но потеряли управление и сорвались с трассы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Итум-Калинском районе Чечни двое парней выжили после падения на машине в 250-метровую пропасть. Они получили тяжёлые травмы и попали в больницу.

— Это произошло около высокогорного селения Гухой. Молодые люди ехали на «Семёрке», один из них потерял управление. Машину повело, она съехала с дороги и сорвалась с 250-метрового обрыва, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в УГИББД Чеченской Республики.

В авто сидели 19-летний и 21-летний ребята. Парни выжили благодаря сущему чуду. Несмотря на это, они получили серьёзнейшие повреждения.

— После происшествия их госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается, как тяжёлое, — дополнили в пресс-службе.

Напомним, что в январе текущего года после падения автомобиля в гораздо более скромную 80-метровую пропасть погибли все пассажиры — трое человек.

ИСТОЧНИК KP.RU