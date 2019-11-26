Главу села в Дагестане осудили за мошенничество с земльей

СЕГОДНЯ 19:49 2019-11-26T19:49:00+03:00

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Главу села Голотлинский Шамильского района Дагестана Магомеда Алиева признали виновным в мошенничестве с землей. Чиновник присвоил себе участок, стоимость которого равна 400 тысячам рублей.

Как уверено следствие, в 2016 году Алиев незаконно завладел тысячью квадратными метрами земли. Документы о пожизненном владением собственностью глава заверил административной печатью, не обращаясь в другие органы. Участок он хотел использовать для ведения подсобного хозяйства.

- Алиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части третьей статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и части первой статьи 292 УК РФ (служебный подлог), - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

Чиновнику надо выплатить штраф в 105 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU