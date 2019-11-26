Главу села в Дагестане осудили за мошенничество с земльей
Главу села Голотлинский Шамильского района Дагестана Магомеда Алиева признали виновным в мошенничестве с землей. Чиновник присвоил себе участок, стоимость которого равна 400 тысячам рублей.
Как уверено следствие, в 2016 году Алиев незаконно завладел тысячью квадратными метрами земли. Документы о пожизненном владением собственностью глава заверил административной печатью, не обращаясь в другие органы. Участок он хотел использовать для ведения подсобного хозяйства.
- Алиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части третьей статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и части первой статьи 292 УК РФ (служебный подлог), - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.
Чиновнику надо выплатить штраф в 105 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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