Грозный стал вторым городом России по качеству жизни
Грозный стал вторым в рейтинге городов России по качеству жизни. Список составили специалисты из Финансового университета при правительстве.
При составлении рейтинга эксперты учитывали ряд факторов, такие как работа властей и служб, ответственных за качество дорог, культура, образование, состояние ЖКХ, медицинское обслуживание и общая оценка положения дел в городе. Грозный уступил только Казани, третьей стала Тюмень.
Всего в рейтинг попали 78 городов, население которых свыше 250 тысяч человек. Владикавказ оказался на 21-ой строчке, Ставрополь - на 37-ой, Махачкала - на 77-ой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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