Грозный стал вторым городом России по качеству жизни

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-26T20:20:47+03:00

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Грозный стал вторым в рейтинге городов России по качеству жизни. Список составили специалисты из Финансового университета при правительстве.

При составлении рейтинга эксперты учитывали ряд факторов, такие как работа властей и служб, ответственных за качество дорог, культура, образование, состояние ЖКХ, медицинское обслуживание и общая оценка положения дел в городе. Грозный уступил только Казани, третьей стала Тюмень.

Всего в рейтинг попали 78 городов, население которых свыше 250 тысяч человек. Владикавказ оказался на 21-ой строчке, Ставрополь - на 37-ой, Махачкала - на 77-ой.

ИСТОЧНИК KP.RU