Шесть мифов об услуге «Автоплатеж» – Сбербанк

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-27T09:39:49+03:00

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Для совершения платежа требуется минимум усилий: один раз подключить услугу «Автоплатеж» и раз в месяц проверять сумму счета, указанную в смс от банка.

Не только молодежь, но и пенсионеры оценят преимущества сервиса. Подключив услугу, счета будут оплачиваться автоматически и без посещения банка.

Популярность услуги растет год от года. На текущий момент количество «Автоплатежей» клиентов Ставропольского края составляет более 101 тысячи. Однако мифов о работе "Автоплатежа" по-прежнему немало. Мы попросили развеять основные из них Валентину Мишенькину, заместителя управляющего Ставропольским отделением Сбербанка.

1. Чтобы подключить "Автоплатеж", нужно идти в банк

— Офис банка — лишь один из каналов. Вы можете подключить "Автоплатеж" без помощи сотрудника банка: в банкомате или платежном терминале Сбербанка, в интернет-банке Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.

2. Деньги со счета будут списываться без моего ведома

— Это не так. Вы всегда будете в курсе всех операций и сможете их контролировать. "Автоплатеж" работает следующим образом: за сутки до установленной даты клиенту приходит смс-сообщение о том, что завтра с его счета в пользу компании, для которой оформлена услуга, будет списана определенная сумма. Если вы хотите отказаться от проведения операции, можете отправить код об отмене ответным сообщением. "Молчание" будет означать, что вы одобрили операцию — средства будут перечислены поставщику услуг.

3. Я не могу внести никаких изменений в работу "Автоплатежа"

— К сожалению, некоторые клиенты считают именно так и отключают "Автоплатеж", если какие-либо параметры платежа меняются. На самом деле все можно настраивать. Например, изменить дату или сумму платежа (если фиксированная сумма оплаты за интернет или домофон изменилась). Для этого даже не нужно идти в офис банка, все корректировки можно провести самостоятельно, через Сбербанк Онлайн.

4. Оплачивая услуги с помощью "Автоплатежа", я останусь без чеков

— Для многих клиентов документ об оплате услуги крайне важен. По этой причине многие производят оплату в офисе банка— ведь там они сразу получают желанный чек. Но и оплачивая услуги с помощью "Автоплатежа", вы не останетесь без документа. Просто зайдите в Сбербанк Онлайн или подойдите к банкомату/платежному терминалу и распечатайте его. Чеки по "Автоплатежам" хранятся в системе в течение трех лет.

5. "Автоплатеж" помогает экономить время, но не деньги

— Смотря с чем сравнивать. Если с оплатой услуг в Сбербанк Онлайн или мобильном приложении — то комиссия будет та же (в зависимости от условий договора с поставщиком услуг, от 0 до 1%). Но если вы решите оплатить услугу в офисе, то комиссия может составлять до 3%. Дистанционные каналы действительно не только удобнее, но и выгоднее для клиента.

6. "Автоплатеж" не подходит для оплаты коммунальных услуг, т.к. там сумма каждый месяц разная

— Основная доля платежей как раз приходится на сферу ЖКХ: клиенты оплачивают электроэнергию, отопление, водоснабжение, газоснабжение,

капитальный ремонт. Технология работы «Автоплатежа» с изменяющейся суммой проста: ежемесячно банк получает от поставщика услуг ЖКХ информацию о начисленной сумме и именно эту сумму предлагает оплатить клиенту. Сумма Автоплатежа совпадает с суммой, указанной в квитанции, клиенты спокойны и с удовольствием пользуются услугой.

С помощью данного сервиса можно оплачивать несколько счетов, в том числе и счета своих близких, даже если они живут в другом городе. «Автоплатеж» поможет оптимизировать временные затраты и держать счета под контролем.