Страшные переломы получили пьяный водитель и пассажир в Арзгирском районе
Мужчина сел за руль без прав
Фото: УИГБДД по СК
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В Арзгирском районе 26 ноября днем пьяный водитель без прав перевернулся в легковушке. На 101 километре автодороги «Дивное – Рагули - Арзгир» водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выбрал высокую скорость, не справился с управлением и съехал с трассы в левый кювет, где машина перевернулась.
С переломами таза и позвоночника госпитализированы 33-летний водитель и 38-летний пассажир. Водитель не получал удостоверения, оказалось, он еще и пьян. На него составлены административные материалы, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU