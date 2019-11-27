2019-11-27T09:52:33+03:00
Происшествия

Страшные переломы получили пьяный водитель и пассажир в Арзгирском районе

Мужчина сел за руль без прав
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

В Арзгирском районе 26 ноября днем пьяный водитель без прав перевернулся в легковушке. На 101 километре автодороги «Дивное – Рагули - Арзгир» водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выбрал высокую скорость, не справился с управлением и съехал с трассы в левый кювет, где машина перевернулась.

С переломами таза и позвоночника госпитализированы 33-летний водитель и 38-летний пассажир. Водитель не получал удостоверения, оказалось, он еще и пьян. На него составлены административные материалы, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое убийство на праздники планировал террорист в КБР
20 процентов заправок в Дагестане и Чечне продают топливо с нарушениями
Сбербанк стал генеральным партнером конференции садоводов «PROЯБЛОКО 2019»
Прекращены поиски пропавших в Дагестане 6-классников
Ставрополец хотел заработать на экстремистских организациях 15 млн рублей
Неделя приема граждан стартовала в Минераловодском отделении партии «Единая Россия»
Стала известна причина транспортного коллапса в Ставрополе
10-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Дагестане
«Испугались родителей»: куда исчезли объявленные в розыск 6-классники
Подростка с пьяной икотой поймали за рулем автомобиля на Ставрополье
Суд постановил государству выплатить члену банды "Робин Гудов" из Дагестана 9,5 млн
На Ставрополье строят больше жилья, а квадратный метр подорожал
Махачкала стала одним из худших городов по уровню жизни
Видео: Африканец подался в джигиты после кавказской свадьбы
Ставропольские школьники изобрели первый электрический мотоцикл
В Ставрополе разработан интересный экскурсионный маршрут
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%