Страшные переломы получили пьяный водитель и пассажир в Арзгирском районе

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-27T09:52:33+03:00

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В Арзгирском районе 26 ноября днем пьяный водитель без прав перевернулся в легковушке. На 101 километре автодороги «Дивное – Рагули - Арзгир» водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выбрал высокую скорость, не справился с управлением и съехал с трассы в левый кювет, где машина перевернулась.

С переломами таза и позвоночника госпитализированы 33-летний водитель и 38-летний пассажир. Водитель не получал удостоверения, оказалось, он еще и пьян. На него составлены административные материалы, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU